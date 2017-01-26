«Татэнерго» приобрела 14,23% акций Татфондбанка

Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Депозиты идут в капитал

У Татфондбанка, находящегося под управлением временной администрации, вновь произошли изменения в составе акционеров. Вчера банк раскрыл, что провел допэмиссию на 2,4 млрд руб., которую выкупила компания «Татэнерго» (бывшая «Генерирующая компания» Татарстана), получив 14,23% акций Татфондбанка. Из сообщений о существенном факте следует, что зарегистрирована допэмиссия была еще 11 октября прошлого года, фактически размещать ценные бумаги банк начал 1 декабря. Итоги допэмиссии Центробанк зарегистрировал во вторник, 24 января.