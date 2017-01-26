Лондонский суд признал вину экс-трейдеров «Открытия» в миллионных хищениях

Бывший сотрудник финансовой корпорации «Открытие» Джордж Урумов и бывший брокер Threadneedle Asset Management Владимир Герсамиа признаны в Лондоне виновными в мошенничестве и отмывании денег. Как сообщают «Интерфакс» и ТАСС, это решение принял суд присяжных лондонского района Саутворк. Процесс продолжался четыре месяца. Приговор будет вынесен 27 января. Источник «Ведомостей», близкий к «Открытию», сообщил, что приговора они будут ждать в тюрьме.

По мнению суда, трейдеры виновны в хищении у «Открытия» более чем 141 млн фунтов через серии сложных мошеннических схем, сообщает Reuters. Урумов также признан виновным в выводе на офшорные счета $31,5 млн, передает ТАСС. Всего присяжные признали Урумова по пяти пунктам обвинения, Герсамиа – по трем, уточняет Financial Times.

Алексей Карахан, председатель правления «Открытие холдинга», заявил, что в компании «удовлетворены четким и однозначным решением присяжных». «Три года назад Высокий суд Лондона признал Урумова и его сообщников виновными в мошенничестве и отмывании денег, что позволило нам восстановить активы на сумму более $100 млн и заморозить еще часть активов. С самого начала «Открытие» заявляло, что мы будет предпринимать все необходимые меры, чтобы справедливость восторжествовала. Сегодняшнее решение суда, а также вынесение приговора, которое состоится в пятницу, 27 января, завершит уголовный процесс против Урумова и его сообщников. В то же время мы продолжаем сотрудничать с правоохранительными органами других стран, особенно Швейцарии, которые преследуют сообщников Урумова, – судебное разбирательство по обвинению в мошенничестве и отмывании денег начнется там в ближайшее время, – заявил Карахан. – Мы продолжаем работу по взысканию активов. Мы по-прежнему уверены, что сможем добиться их максимального восстановления, а также привлечения к ответственности остальных соучастников преступления за пределами Великобритании».

По версии и обвинения, и суда, Джордж Урумов, пришедший в «Открытие» (Otkritie Securities Ltd, OSL) в 2011 г. из Knight Capital на должность руководителя департамента по торговле инструментами с фиксированной доходностью в Лондоне, уговорил компанию передать ему около 20 млн фунтов ($25 млн), пообещав перераспределить эту сумму между пятью людьми из его команды в Knight Capital, которых он уговорит перейти в «Открытие». На самом деле он присвоил большую часть этих средств, говорил обвинитель.

Также Урумов обманывал работодателя относительно операций с аргентинскими варрантами, утверждая, что они торговались в долларах, когда на самом деле они торговались в аргентинских песо, таким образом, закупая их, корпорация переплачивала вчетверо, а он присваивал разницу, считают суд и следствие. За счет этого ему удалось похитить у компании еще 121 млн фунтов. Средства он переводил на счета в банках, находящихся за пределами Великобритании. Из этих средств Урумов и его жена Юлия Балк потратили 19 млн фунтов на дом на «улице миллионеров» в престижном лондонском районе Сент-Джонс-Вуд, утверждало обвинение.

Герсамиа помогал Урумову «заметать следы», считают суд и следствие. Прокурор Алистер Диксон на процессе отметил, что подсудимые были успешными трейдерами, получали щедрые зарплаты и большие бонусы, но им этого было мало. Мотивом их преступлений он считает алчность. Джордж Урумов, гражданин России и Великобритании, родился в Северной Осетии, среднее образование получил в Женеве, высшее – в Cass Business School и Лондонской школе экономики и политических наук. Он работал трейдером в HSBC и Lehman Brothers. Его высоко ценили в Сити, Урумов руководил командой из пяти трейдеров, работавших с инструментами с фиксированной доходностью Knight Capital (здесь он работал вместе с Герци), и получал 800 000 фунтов стерлингов в год. В это время «Открытие» хотело расширить торговые операции с инструментами с фиксированной доходностью. Урумов и Герци придумали «успешный план», чтобы заставить российскую корпорацию заплатить им бонус в $25 млн, полагает обвинение.

Следствию помогли и Otkritie Securities, и Threadneedle Asset Management, предоставив важные свидетельства.

Также проходивший по этому делу Алессандро Герци, который обвинялся в соучастии в отмывании средств и мошенничестве, оправдан по всем пяти пунктам. Жена Урумова также оправдана, она обвинялась в соучастии в отмывании, сообщает FT.

По словам источника ТАСС, информированного о ходе судебного процесса, максимальный срок по данным преступлениям в соответствии с британским законодательством составляет 10 лет (за мошенничество) и 14 лет тюрьмы (за отмывание денег). «Генпрокурор попросил для Герсамиа 12 лет заключения, для Урумова – 14 лет», – сказал он.

В 2014 г. Высокий суд Лондона по гражданскому процессу постановил, что российская компания стала жертвой «квалифицированного и хорошо организованного мошенничества», которое совершили Урумов и его сообщники. «Мы уверены в британской системе уголовного правосудия – этот уголовный процесс подведет черту в деле Урумова и его сообщников. В то же время этот процесс не оказывает никакого влияния на нашу работу по восстановлению активов, украденных мошенниками. На основании решения Высокого суда мы уже восстановили активы на сумму около $100 млн и продолжаем работать в разных юрисдикциях, чтобы вернуть максимальный объем похищенных средств», – заявляют в финансовой корпорации «Открытие». Также в корпорации указывают, что названный обвинением лондонский дом Урумова уже взыскан в рамках решения, вынесенного Высоким судом Лондона, и продан в счет погашения похищенных средств.