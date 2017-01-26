Патриарх Кирилл поспорил с Набиуллиной о «мироедах»

России можно было бы создать специализированный банк для малоимущих, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, он ознакомился с подобным опытом в Республике Индия, где подавляющее большинство населения исповедует индуизм.

Володин одобряет Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложения патриарха стоит сделать законами. «Думаю, что депутаты также услышат голос пастыря и РПЦ, сделают все, чтобы озвученные вами проблемы от имени жителей России, прихожан, были бы в форме законов реализованы, и через этот диалог мы сможем многое решать», - отметил спикер («Интерфакс»).

«Считаю, что, может быть, следует ознакомиться с опытом поддержки малоимущих, в том числе через систему кредитования», – сказал патриарх Кирилл (цитата по «Интерфаксу»). «Иногда человеку просто нужно было $200, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек, сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных – без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей. Но иногда эти $200-300 помогали человеку начать свое дело. Эта инициатива была очень высоко оценена теми, с кем мне приходилось ее обсуждать», – пояснил он.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) также призвал Госдуму «поставить законодательную преграду» деятельности микрофинансовых организаций (МФО) в России.

«Призываю Государственную думу поставить законодательную преграду на пути финансовых спекулянтов подобного рода. Полагаю, что это абсолютно аморальная практика ростовщичества в самом хищническом своем проявлении», - заявил патриарх Кирилл в нижней палате парламента. Он подчеркнул, что микрофинансовые организации нередко выдают займы людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью. «Семьи этих людей впоследствии сталкиваются с необходимостью оплаты огромных, набежавших за год сумм, в том числе за счет продажи своего имущества», – подчеркнул он. «Подобные "бизнесмены" не могут названы иначе, чем мироедами, своей жадностью подрывающие идею общественной справедливости», – заявил предстоятель РПЦ.

В июне прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что недальновидно вводить запрет на деятельность МФО. «Я хотела бы еще раз подчеркнуть: запрещать микрофинансирование было бы недальновидным. Спрос на короткие займы до зарплаты есть, и, если не будет регулируемого бизнеса, люди пойдут к нелегальным кредиторам», – говорила она, также выступая в Госдуме.

В мае прошлого года законодательное собрание Челябинской области внесло в нижнюю палату парламента законопроект, который устанавливает запрет на кредитование микрофинансовыми организациями физических лиц. «Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" предусматривает установление запрета на кредитование микрофинансовыми организациями физических лиц, сохраняя право кредитования индивидуальных предпринимателей и юридических лиц», – утверждалось в пояснительной записке к документу (цитата по «РИА Новости»).

Авторы законопроекта подчеркивали, что основная доля кредитных услуг оказывается МФО физическим лицам: 60% микрокредитов выдаются физическим лицам, 40% – субъектам малого и среднего предпринимательства. По их мнению, низкий уровень финансовой грамотности не позволяет заемщикам адекватно оценить стоимость микрозайма или потребительского займа, предоставляемого МФО, и свои финансовые возможности, что в дальнейшем приводит к невозврату микрокредита. «С учетом того, что процентная ставка по микрозаймам составляет в среднем 600-800% годовых, шансов рассчитаться с таким кредитом у граждан практически нет», – отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.