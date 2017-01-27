Россию покинула «дочка» украинской коллекторской группы «Восток финанс

Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Должников развернули с «Востока»

Закон, ограничивающий деятельность коллекторов, заставил некоторых участников рынка пересмотреть свои планы на бизнес. Из-за ужесточения законодательства рынок покидает первый серьезный игрок – коллекторская компания «Восток финанс», рассказали «Ведомостям» сотрудники трех коллекторских агентств, сотрудничавших с ней. По словам собеседников, компания продала цессионный портфель, остановила операционную деятельность (сайт и колл-центр выключены, проверили «Ведомости») и уволила сотрудников. Даниэль Цанков, до последнего времени бывший гендиректором компании, отказался прокомментировать ситуацию.