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Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: НПФ просят голоса

Малые фонды крупнейшей пенсионной СРО возмутились взносами

Они хотят хотя бы платить меньше
Константин Угрюмов считает, что в НАПФ нет диктата одного или нескольких фондов и все решения принимаются коллегиально
Константин Угрюмов считает, что в НАПФ нет диктата одного или нескольких фондов и все решения принимаются коллегиально
С. Портер / Ведомости

Малые пенсионные фонды (НПФ) и некоторые достаточно крупные – члены саморегулируемой организации (СРО) Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) – недовольны тем, что платят большие взносы, но при этом лоббисты больше учитывают мнение крупных игроков, прежде всего НПФ Сбербанка, свидетельствует письмо президента НПФ «Ханты-Мансийский» (топ-17 по пенсионным накоплениям и девятый по резервам) Алексея Охлопкова, отосланное президенту НАПФ Константину Угрюмову и фондам – членам ассоциации (с ним ознакомились «Ведомости»).

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