Малые фонды крупнейшей пенсионной СРО возмутились взносами

Константин Угрюмов считает, что в НАПФ нет диктата одного или нескольких фондов и все решения принимаются коллегиально

Малые пенсионные фонды (НПФ) и некоторые достаточно крупные – члены саморегулируемой организации (СРО) Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) – недовольны тем, что платят большие взносы, но при этом лоббисты больше учитывают мнение крупных игроков, прежде всего НПФ Сбербанка, свидетельствует письмо президента НПФ «Ханты-Мансийский» (топ-17 по пенсионным накоплениям и девятый по резервам) Алексея Охлопкова, отосланное президенту НАПФ Константину Угрюмову и фондам – членам ассоциации (с ним ознакомились «Ведомости»).