Банк «Пересвет» будет санирован

Кредиторы [«Пересвета»] готовы конвертировать свои кредиты <...> в субординированные облигации, чтобы у тех кредиторов, которые имеют желание эти ценные бумаги продать <...> была такая возможность», – рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор принципиально не возражает (цитаты по «Интерфаксу»). Понадобится ли дополнительное финансирование санации со стороны ЦБ, прояснится, когда станет понятно, сколько кредиторы готовы конвертировать, указал он.

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