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Экс-трейдеров «Открытия» приговорили в Лондоне к 12 и семи годам тюрьмы

Урумов и Герсамиа виновны в хищении у «Открытия» более 141 млн фунтов
Урумов обманывал работодателя относительно операций с аргентинскими варрантами, утверждая, что они торговались в долларах, когда на самом деле они торговались в аргентинских песо
Урумов обманывал работодателя относительно операций с аргентинскими варрантами, утверждая, что они торговались в долларах, когда на самом деле они торговались в аргентинских песо
М. Стулов / Ведомости

Бывший сотрудник финансовой корпорации «Открытие» Джордж Урумов и бывший брокер Threadneedle Asset Management Владимир Герсамиа в пятницу были приговорены лондонским Королевским судом района Саутворк к 12 и семи годам тюремного заключения соответственно, сообщается в пресс-релизе «Открытие холдинга».

В четверг Урумов и Герсамиа были признаны виновными в мошенничестве и отмывании средств. По мнению суда, трейдеры виновны в хищении у «Открытия» более 141 млн фунтов через серии сложных мошеннических схем. Урумов также признан виновным в выводе на офшорные счета $31,5 млн. Всего присяжные признали Урумова по пяти пунктам обвинения, Герсамиа – по трем. Процесс продолжался четыре месяца.

Лондонский район Сент-Джонс-Вуд
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Председатель правления «Открытие холдинга» Алексей Карахан заявил, что удовлетворен решением лондонского суда, «который дал однозначную оценку действиям Урумова, приговорив его к продолжительному тюремному заключению. «Мы продолжаем сотрудничать с правоохранительными органами других стран, в том числе Швейцарии, Израиля и России, чтобы помочь привлечь к ответственности всех участников этого мошенничества и способствовать нашим усилиям по восстановлению активов», – приводит его слова пресс релиз «Открытие холдинга» .

По версии и обвинения, и суда, Джордж Урумов, пришедший в «Открытие» (Otkritie Securities Ltd, OSL) в 2011 г. из Knight Capital на должность руководителя департамента по торговле инструментами с фиксированной доходностью в Лондоне, уговорил компанию передать ему около 20 млн фунтов ($25 млн), пообещав перераспределить эту сумму между пятью людьми из его команды в Knight Capital, которых он уговорит перейти в «Открытие». На самом деле он присвоил большую часть этих средств, согласился суд с обвинением.

Также Урумов обманывал работодателя относительно операций с аргентинскими варрантами, утверждая, что они торговались в долларах, когда на самом деле они торговались в аргентинских песо. Поэтому, как посчитали суд и следствие, закупая их, корпорация переплачивала вчетверо, а сам Урумов присваивал разницу. За счет этого ему удалось похитить у компании еще 121 млн фунтов. Средства он переводил на счета в банках, находящихся за пределами Великобритании. Из этих средств Урумов и его жена Юлия Балк потратили 19 млн фунтов на дом на «улице миллионеров» в престижном лондонском районе Сент-Джонс-Вуд.

Герсамиа помогал Урумову «заметать следы», считают суд и следствие. Прокурор Алистер Диксон на процессе заявлял, что подсудимые были успешными трейдерами, получали щедрые зарплаты и большие бонусы, но им этого было мало. Мотивом их преступлений он назвал алчность. Следствию помогли и Otkritie Securities, и Threadneedle Asset Management, предоставив важные свидетельства.

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Высокий суд Лондона на прошлой неделе признал, что менеджеры обворовали финансовую корпорацию «Открытие» почти на $175 млн. Решение по этому делу еще не вступило в законную силу, но читается как триллер

«Я удовлетворен тем, что спустя пять лет эта история дошла до уголовного суда и что правосудие в отношении участников этого чудовищного преступления свершилось. Урумов был доверенным сотрудником, его наем обошелся компании дорого (с учетом мошенничества с подъемными, полученными за переход Урумова и его команды), и уже в феврале 2011 г., буквально через несколько часов после начала работы в «Открытии», он начал закладывать основу для мошенничества с аргентинскими варрантами», – рассказал Нил Дули, партнер юридической компании Steptoe & Johnson LLP, представлявший «Открытие холдинг» как потерпевшую сторону (цитата по пресс-релизу). По его словам, продолжительность тюремного срока, установленная решением суда, отражает множество факторов. «Это и тяжесть совершенных преступлений, и, в случае с Урумовым, его коварство, которое проявилось в том числе в многократном отрицании какого-либо участия в мошенничестве, несмотря на то что он получил таким образом $50 млн, которые находились на его счетах в банке. Это и серьезная ложь каждому из судов, и его попытки обвинить невиновных сотрудников, и угрозы, которые он выдвигал в адрес «Открытия», чтобы избежать преследования», – сказал Дули.

Урумов родился в Северной Осетии, среднее образование получил в Женеве, высшее – в Cass Business School и Лондонской школе экономики и политических наук. Он гражданин России и Великобритании. Он работал трейдером в HSBC и Lehman Brothers. Его высоко ценили в Сити. Перед переходом в «Открытие» Урумов руководил командой из пяти трейдеров, работавших с инструментами с фиксированной доходностью Knight Capital (здесь он работал вместе с Герци), и получал 800 000 фунтов стерлингов в год.

Проходившие по делу Алессандро Герци, который обвинялся в соучастии в отмывании средств и мошенничестве, в четверг оправдан по всем пяти пунктам. Жена Урумова также оправдана, она обвинялась в соучастии в отмывании, сообщала FT.

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