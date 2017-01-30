Проработавший 17 лет в Бинбанке Лукин будет курировать пенсионный бизнес ФГ «Сафмар»

Проработавший почти 17 лет в Бинбанке Александр Лукин покидает пост первого зампреда правления банка. Однако он остается в финансовой группе (ФГ) «Сафмар», принадлежащей семье Гуцериевых и Микаила Шишханова, и будет курировать пенсионный бизнес, рассказали «Ведомостям» источник в банке, топ-менеджер одной из структур Гуцериевых – Шишханова и контрагент пенсионных фондов ФГ «Сафмар». Эту информацию подтвердил Олег Вьюгин, председатель совета директоров создаваемого на основе «Европлана» холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI), который будет объединять пенсионный, лизинговый и страховой бизнес финансовой группы.

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