Банки
Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: Пенсиям нашли куратора

Проработавший 17 лет в Бинбанке Лукин будет курировать пенсионный бизнес ФГ «Сафмар»

Возможно, он будет также управлять частью проблемных активов группы
В ноябре прошлого года, когда завершилось объединение «МДМ банка» и Бинбанка, Александр Лукин занял должность первого зампреда правления
В ноябре прошлого года, когда завершилось объединение «МДМ банка» и Бинбанка, Александр Лукин занял должность первого зампреда правления
С. Портер / Ведомости

Проработавший почти 17 лет в Бинбанке Александр Лукин покидает пост первого зампреда правления банка. Однако он остается в финансовой группе (ФГ) «Сафмар», принадлежащей семье Гуцериевых и Микаила Шишханова, и будет курировать пенсионный бизнес, рассказали «Ведомостям» источник в банке, топ-менеджер одной из структур Гуцериевых – Шишханова и контрагент пенсионных фондов ФГ «Сафмар». Эту информацию подтвердил Олег Вьюгин, председатель совета директоров создаваемого на основе «Европлана» холдинга «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI), который будет объединять пенсионный, лизинговый и страховой бизнес финансовой группы.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике