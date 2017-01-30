Выдача корпоративных кредитов в этом году вырастет максимум на 5%

В 2016 г. портфель корпоративных кредитов Северо-Западного Сбербанка вырос на 4% (около 20% портфеля приходится на Петербург), у банка МБСП он увеличился на треть, у петербургского филиала Промсвязьбанка – в 2 раза, у филиала «Абсолют банка» – на 20,6%, у банка «Александровский» – на 11%, сообщили их представители. В банке «Санкт-Петербург» портфель кредитов юрлицам сократился на 2% (но в Петербурге вырос на 3,5%). Пресс-служба СЗРЦ ВТБ динамику показателя в Петербурге не раскрывает, однако сообщает, что количество заемщиков увеличилось на 17%. Доля кредитов среднему бизнесу ВТБ в регионе за год выросла с 24 до 37%. У остальных банков портфели росли в основном за счет выдач крупному бизнесу. В структуре портфеля Сбербанка в Петербурге доля крупного бизнеса выросла с 32 до 42%, в филиале «Абсолют банка» – с 58 до 66%. По словам заместителя председателя Северо-Западного Сбербанка Владимира Слипенькина, банк в 2017 г. планирует увеличить портфель кредитов малого и микробизнеса более чем на 60%.

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