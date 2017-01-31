Банки
Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Уроки политической грамотности

Гендиректорам глобальных банков приходится защищать от политики и бизнес, и сотрудников

Хотя прибыль банков растет за счет именно политического фактора
Рынок охватила распродажа из-за «решения Трампа столь стремительно ввести запрет на въезд в страну» из мусульманских стран
Рынок охватила распродажа из-за «решения Трампа столь стремительно ввести запрет на въезд в страну» из мусульманских стран
Klaus Nowottnick / DPA/TASS

«Такую политику мы не поддерживаем», – отметил гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн в обращении к сотрудникам, комментируя запрет на въезд в США гражданам мусульманских стран, введенный президентом Дональдом Трампом. «Это угрожает нашему инвестбанку дестабилизацией, и особенно некоторым сотрудникам и их семьям», – предупреждает Бланкфейн. По его словам, Goldman «постарается сделать все, что позволяет закон, чтобы сократить возможную дестабилизацию». «Многонациональность штата – это не одна из возможных опций, это то, что должно быть», – утверждает Бланкфейн (цитаты по FT).

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