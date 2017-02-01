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Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Deutsche плохо смотрелся в зеркало

Deutsche Bank заплатит почти $630 млн за зеркальные сделки российского офиса

США и Великобритания обвиняют его в отсутствии эффективных антиотмывочных процедур
Deutsche плохо смотрелся в зеркало
Deutsche плохо смотрелся в зеркало
Reuters

По соглашению с департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) Deutsche заплатит $425 млн, по соглашению с британским управлением финансовых услуг (FCA) – 163 млн фунтов ($204 млн). DFS обвиняет банк в «опасных и нездоровых» методах ведения бизнеса, в отсутствии эффективных антиотмывочных процедур и недостатках в ведении отчетности. Это дало возможность «коррумпированной группе банковских трейдеров и офшорных компаний тайно вывести из России более $10 млрд», констатирует DFS. По мнению FCA, «очевидной целью зеркальных сделок была конвертация рублей в доллары и тайный вывод этих денег из России, что с большой долей вероятности свидетельствует о финансовом преступлении».

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