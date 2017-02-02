За январь оформлено больше е-ОСАГО, чем за шесть месяцев 2016 г.

Страховщики в январе 2017 г. заключили почти 190 000 электронных договоров ОСАГО – это 60% всех полисов, проданных в 2016 г. (330 000 шт.). В среднем компании продают 9000–10 000 электронных полисов в день, замечает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. В месяц в среднем заключается около 3,3 млн договоров ОСАГО, т. е. электронные продажи в январе составили почти 6% всех продаж, продолжает он.

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