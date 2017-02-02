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Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: Бунт пенсионеров

Пенсионные фонды требуют пересмотра системы взносов для лоббистов

И настаивают на том, что крупные фонды должны платить больше
Небольшие фонды платят большие взносы, но при этом лоббисты больше учитывают мнение крупных игроков
Небольшие фонды платят большие взносы, но при этом лоббисты больше учитывают мнение крупных игроков
Е. Разумный / Ведомости

Еще два пенсионных фонда (НПФ), входящих в крупнейшую отраслевую саморегулируемую организацию (СРО) – Национальную ассоциацию НПФ (НАПФ), просят изменить систему членских взносов. Их предложения («Ведомости» ознакомились с письмами) стали ответом на письмо президента НПФ «Ханты-Мансийский» Алексея Охлопкова, в котором тот жаловался, что небольшие фонды платят большие взносы, но при этом лоббисты больше учитывают мнение крупных игроков. На кону 110 млн руб. – таков бюджет НАПФ.

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