Пенсионные фонды требуют пересмотра системы взносов для лоббистов

И настаивают на том, что крупные фонды должны платить больше

Еще два пенсионных фонда (НПФ), входящих в крупнейшую отраслевую саморегулируемую организацию (СРО) – Национальную ассоциацию НПФ (НАПФ), просят изменить систему членских взносов. Их предложения («Ведомости» ознакомились с письмами) стали ответом на письмо президента НПФ «Ханты-Мансийский» Алексея Охлопкова, в котором тот жаловался, что небольшие фонды платят большие взносы, но при этом лоббисты больше учитывают мнение крупных игроков. На кону 110 млн руб. – таков бюджет НАПФ.