Новым председателем Северо-Западного банка Сбербанка может стать Виктор Вентимилла Алонсо

Возглавляя Юго-Западный банк с 2010 г., Виктор Вентимилла Алонсо сделал его одним из лучших среди территориальных банков Сбербанка
А. Мартыненко
Виктор Вентимилла Алонсо – самый вероятный кандидат на должность председателя Северо-Западного банка Сбербанка, рассказали «Ведомостям» два источника в Северо-Западном банке и сослуживец Вентимиллы Алонсо. Приказ о назначении не подписан, утверждают собеседники «Ведомостей», но на четверг запланирована встреча президента Сбербанка Германа Грефа с представителями региональных банков; ожидается, что в этот же день Греф с Вентимиллой Алонсо обсудят возможность назначения. В пресс-службе Сбербанка возможное новое назначение не комментируют.