Новым председателем Северо-Западного банка Сбербанка может стать Виктор Вентимилла Алонсо

Виктор Вентимилла Алонсо – самый вероятный кандидат на должность председателя Северо-Западного банка Сбербанка, рассказали «Ведомостям» два источника в Северо-Западном банке и сослуживец Вентимиллы Алонсо. Приказ о назначении не подписан, утверждают собеседники «Ведомостей», но на четверг запланирована встреча президента Сбербанка Германа Грефа с представителями региональных банков; ожидается, что в этот же день Греф с Вентимиллой Алонсо обсудят возможность назначения. В пресс-службе Сбербанка возможное новое назначение не комментируют.

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