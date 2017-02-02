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Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: Дмитрию Курдюкову нашли замену

Новым председателем Северо-Западного банка Сбербанка может стать Виктор Вентимилла Алонсо

Сейчас он возглавляет Юго-Западный банк Сбербанка
Возглавляя Юго-Западный банк с 2010 г., Виктор Вентимилла Алонсо сделал его одним из лучших среди территориальных банков Сбербанка
Возглавляя Юго-Западный банк с 2010 г., Виктор Вентимилла Алонсо сделал его одним из лучших среди территориальных банков Сбербанка
А. Мартыненко

Виктор Вентимилла Алонсо – самый вероятный кандидат на должность председателя Северо-Западного банка Сбербанка, рассказали «Ведомостям» два источника в Северо-Западном банке и сослуживец Вентимиллы Алонсо. Приказ о назначении не подписан, утверждают собеседники «Ведомостей», но на четверг запланирована встреча президента Сбербанка Германа Грефа с представителями региональных банков; ожидается, что в этот же день Греф с Вентимиллой Алонсо обсудят возможность назначения. В пресс-службе Сбербанка возможное новое назначение не комментируют.

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