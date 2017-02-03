Новое регулирование для банковских холдингов отложат

ЦБ хочет обязать создавать управляющую компанию и иностранные группы, чьи банки работают в России
Е. Разумный / Ведомости
Банки попросили Центробанк установить переходный период для введения нового регулирования банковских групп и холдингов, следует из документов, опубликованных регулятором по итогам обсуждения с участниками рынка предстоящих нововведений. Они попросили перенести вступление в силу изменений на четыре года, объяснив это тем, что изменение регулирования повлечет для них существенные расходы. ЦБ предложение рынка поддержал, однако конкретной даты нет.