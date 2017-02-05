Электронное ОСАГО атаковали клоны

Электронное ОСАГО манит не только автовладельцев, но и мошенников

Не прошло и месяца со старта обязательных онлайн-продаж, как стали появляться сайты-клоны крупных страховщиков, на которых якобы можно оформить электронный полис ОСАГО. Российский союз автостраховщиков (РСА) уже заблокировал около 10 таких сайтов, утверждает его президент Игорь Юргенс: «В первую очередь мошенники пытаются подделывать сайты известных для страхователей брендов, название которых не вызывает сомнения».