Страхование
Статья опубликована в № 4256 от 06.02.2017 под заголовком: Клоны атакуют ОСАГО

Электронное ОСАГО атаковали клоны

Мошенники копируют сайты страховщиков и продают с них фальшивые е-полисы
Электронное ОСАГО манит не только автовладельцев, но и мошенников
Электронное ОСАГО манит не только автовладельцев, но и мошенников
Henry Romero / Reuters

Не прошло и месяца со старта обязательных онлайн-продаж, как стали появляться сайты-клоны крупных страховщиков, на которых якобы можно оформить электронный полис ОСАГО. Российский союз автостраховщиков (РСА) уже заблокировал около 10 таких сайтов, утверждает его президент Игорь Юргенс: «В первую очередь мошенники пытаются подделывать сайты известных для страхователей брендов, название которых не вызывает сомнения».

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