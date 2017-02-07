Обеспечить прием карт «Мир» до конца I квартала должны еще 200 банков

Национальная система платежных карт (НСПК) может отменить плату за настройку базовой конфигурации для тех банков, которые только вступают в платежную систему и будут принимать карты «Мир» в банкоматах и торговых точках, но не планируют их выпускать. Об этом рассказал «Ведомостям» банкир, работающий с региональными банками, и подтвердил представитель НСПК. По словам последнего, речь идет об отмене единоразового платежа в 400 000 руб., льгота будет действовать в течение года, однако если банки захотят еще и выпускать карты «Мир», то им придется платить полную стоимость за настройку.

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