Правительство предлагает НПФ сыграть в рулетку

Фонды, которые сейчас инвестируют в привлечение клиентов, делают это на свой страх и риск
А. Аникина / Ведомости
Разработанный Минфином и ЦБ проект индивидуального пенсионного капитала (ИПК) предусматривает перевод всех уже сформированных в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) накоплений граждан в статус ИПК, рассказал представитель Минфина. Накопления будут переводиться в ИПК по итогам годовой переходной кампании – 2016 г., если ИПК заработает в 2018 г., или 2017 г., если проект будет реализован в 2019 г., уточнил он. «Перевод пенсионных накоплений в статус ИПК будет происходить по результатам годовой кампании 2016 или 2017 г.», – подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев, промежуточные результаты кампании не будут иметь значения.