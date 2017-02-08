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Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: Коган оформил контроль над «Уралсибом»

Владимир Коган оформит контроль над Финансовой корпорацией «Уралсиб»

Таким образом, он получит и сопутствующие бизнесы
Фактически контроль над ФК сейчас находится у Когана
Фактически контроль над ФК сейчас находится у Когана
С. Портер / Ведомости

ФАС согласовала владельцу банка «Уралсиб» Владимиру Когану получение контроля над Финансовой корпорацией (ФК) «Уралсиб», следует из данных антимонопольной службы от 3 февраля 2017 г.

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