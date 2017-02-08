МВД задержало еще девять подозреваемых в краже более 1 млрд рублей из банков

Уголовные дела заведены по статьям «организация преступного сообщества и участие в нем» и «мошенничество в сфере компьютерной информации»

МВД в конце января задержало еще девять человек, подозреваемых в хакерских атаках на банки, в результате которых было украдено более 1 млрд руб., сообщило ведомство.

Хакерская группа, члены которой проживали в 17 регионах страны и в которую входило 50 человек, занимались хищением денег со счетов клиентов российских банков, начиная с 2013 г., говорится в сообщении МВД.

Деятельность группы МВД пресекло в мае 2016 г., сейчас к уголовной ответственности привлечено 27 организаторов и участников группы, из них 19 заключены под стражу.

Задержанные – создатели банковского трояна Lurk, сообщала в июне «Лаборатория Касперского», специализирующаяся на расследовании киберпреступлений и принимавшая участие в поимке хакеров. По данным «Лаборатории Касперского», 1,7 млрд руб. похищено только в результате последней вредоносной кампании, а всего за пять лет преступники вывели со счетов банков более 3 млрд руб.

Lurk – универсальный банковский троян, способный похищать деньги не только из системы iBank 2 (интернет-банкинг для корпоративных клиентов. – «Ведомости»), которую используют многие российские банки, но и из уникальных систем дистанционного банковского обслуживания некоторых крупных банков, описывают вирус эксперты «Касперского». По их данным, вирус действует избирательно только на тех компьютерах, где он может украсть деньги.

Уголовные дела заведены по статьям «организация преступного сообщества и участие в нем» (до 20 лет) и «мошенничество в сфере компьютерной информации» (до 10 лет).