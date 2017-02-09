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Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: У акционера истек годовой вклад

Экс-сенатор Виктор Пичугов вышел из капитала Промсвязьбанка

Похожая доля оказалась заложена по сделке репо с Московским кредитным банко
Пичугов вышел из капитала Промсвязьбанка
Пичугов вышел из капитала Промсвязьбанка
Андрей Гордеев / Ведомости

Промсвязьбанк во вторник сообщил о том, что владелец 10% акций Виктор Пичугов вышел из состава акционеров. Кому он передал свою долю, выходя из капитала, банк не раскрыл. В следующем сообщении банка говорится, что акционером с долей 9,96% стал Московский кредитный банк (МКБ), но в раскрытии МКБ указано, что бумаги он получил в рамках первой части сделки репо. «Мы действительно получили акции Промсвязьбанка от брокера в рамках сделки репо», – сообщил предправления МКБ Владимир Чубарь. Представители Промсвязьбанка и Пичугова комментировать сделку не стали.

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