Экс-сенатор Виктор Пичугов вышел из капитала Промсвязьбанка

Промсвязьбанк во вторник сообщил о том, что владелец 10% акций Виктор Пичугов вышел из состава акционеров. Кому он передал свою долю, выходя из капитала, банк не раскрыл. В следующем сообщении банка говорится, что акционером с долей 9,96% стал Московский кредитный банк (МКБ), но в раскрытии МКБ указано, что бумаги он получил в рамках первой части сделки репо. «Мы действительно получили акции Промсвязьбанка от брокера в рамках сделки репо», – сообщил предправления МКБ Владимир Чубарь. Представители Промсвязьбанка и Пичугова комментировать сделку не стали.