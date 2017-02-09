Экс-сенатор Виктор Пичугов вышел из капитала Промсвязьбанка

Промсвязьбанк во вторник сообщил о том, что владелец 10% акций Виктор Пичугов вышел из состава акционеров. Кому он передал свою долю, выходя из капитала, банк не раскрыл. В следующем сообщении банка говорится, что акционером с долей 9,96% стал Московский кредитный банк (МКБ), но в раскрытии МКБ указано, что бумаги он получил в рамках первой части сделки репо. «Мы действительно получили акции Промсвязьбанка от брокера в рамках сделки репо», – сообщил предправления МКБ Владимир Чубарь. Представители Промсвязьбанка и Пичугова комментировать сделку не стали.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров