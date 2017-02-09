Банки
Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Совет покинуть совет

Андрей Вдовин покидает совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка

После отзыва лицензии у «М2М прайвет банка» ЦБ настоял на его выходе из состава совет
Совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрей Вдовин может уйти с поста председателя совета директоров кредитной организации
Совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрей Вдовин может уйти с поста председателя совета директоров кредитной организации
Машков Юрий / ТАСС

Совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрей Вдовин может уйти с поста председателя совета директоров кредитной организации, следует из документов банка. Совет также могут покинуть предправления АТБ Андрей Новиков, бывший предправления и член совета директоров «М2М прайвет банка» Олег Сафонов и исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике