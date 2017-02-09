Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Совет покинуть совет

Андрей Вдовин покидает совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка

После отзыва лицензии у «М2М прайвет банка» ЦБ настоял на его выходе из состава совет

Анна Еремина

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