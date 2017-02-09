Андрей Вдовин покидает совет директоров Азиатско-Тихоокеанского банка

Совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрей Вдовин может уйти с поста председателя совета директоров кредитной организации
Машков Юрий / ТАСС
Совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) Андрей Вдовин может уйти с поста председателя совета директоров кредитной организации, следует из документов банка. Совет также могут покинуть предправления АТБ Андрей Новиков, бывший предправления и член совета директоров «М2М прайвет банка» Олег Сафонов и исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.