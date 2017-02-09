Банки сократили долю валюты в балансе

«На структуру активов и пассивов банков оказала влияние политика Банка России по девалютизации балансов банков. Мы видим те изменения, на которые мы рассчитывали», - пояснила Набиуллина

Валютные активы и пассивы банков сокращаются, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая перед банкирами в пансионате «Бор» в четверг.

«На структуру активов и пассивов банков оказала влияние политика Банка России по девалютизации балансов банков. Мы видим те изменения, на которые мы рассчитывали», - пояснила она. За 2016 г. доля валютных активов сократилась с 30% до 28%, в пассивах она снизилась с 33% до 26,5%. «Здесь, конечно, сказалась и динамика курса», - признала Набиуллина.

В прошлом году ЦБ увеличивал обязательные резервы по корпоративным валютным депозитам. Так, с 1 апреля 2016 г. регулятор поднял ставку резервирования на 1 процентный пункт до 5,25%. Это должно было сдерживать банки в наращивании валютных пассивов. А чтобы банки не увеличивали валютные активы, ЦБ повышал по ним коэффициенты риска, увеличивая таким образом давление на капитал: при расчете нормативов достаточности капитала активы взвешиваются с учетом риска. Коэффициент по валютным кредитам, выданным после 1 апреля прошлого года, вырос с 1 до 1,1, а для кредитов компаниям на покупку недвижимости – до 1,3.