Банки снова входят в моду в США

Конгрессмены критиковали FDIC за то, что с 2009 г. в стране почти не появлялись новые региональные банки

После кризиса в стране открылось лишь несколько новых банков, но теперь ситуация меняется

Восемь организаций подали заявки на открытие новых банков Федеральной корпорации по страхованию депозитов США (FDIC) в последние месяцы 2016 г. Так много заявок не было ни в одном году с тех пор, как власти ужесточили регулирование отрасли после финансового кризиса. Изменение ситуации вызвано восстановлением экономики США и ожидаемым смягчением регулирования банковского сектора республиканцами.

Правда, восемь заявок - это ничтожно мало по сравнению с сотнями заявок, которые регуляторы обычно ежегодно получали до кризиса. Так, в 2005 г. FDIC одобрила 237 из 299 заявок.