Банки

Банки снова входят в моду в США

После кризиса в стране открылось лишь несколько новых банков, но теперь ситуация меняется
Конгрессмены критиковали FDIC за то, что с 2009 г. в стране почти не появлялись новые региональные банки
Конгрессмены критиковали FDIC за то, что с 2009 г. в стране почти не появлялись новые региональные банки
Rick Wilking / Reuters

Восемь организаций подали заявки на открытие новых банков Федеральной корпорации по страхованию депозитов США (FDIC) в последние месяцы 2016 г. Так много заявок не было ни в одном году с тех пор, как власти ужесточили регулирование отрасли после финансового кризиса. Изменение ситуации вызвано восстановлением экономики США и ожидаемым смягчением регулирования банковского сектора республиканцами.

Правда, восемь заявок - это ничтожно мало по сравнению с сотнями заявок, которые регуляторы обычно ежегодно получали до кризиса. Так, в 2005 г. FDIC одобрила 237 из 299 заявок.

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