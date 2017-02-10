Банки
Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: «У катастрофы возникнет фамилия»

ЦБ обещает усиление персональной ответственности своих сотрудников за банковские крахи

Это произойдет после того, как центральный аппарат ЦБ заберет надзорные функции из регионов
Надзору, возможно, стоит надеть перчатки, чтобы избежать ответственности
Надзору, возможно, стоит надеть перчатки, чтобы избежать ответственности
Максим Стулов / Ведомости

С 1 марта ЦБ начинает передавать надзорные функции территориальных учреждений в центральный аппарат, заявила в четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Процесс централизации дистанционного надзора завершится до конца 2018 г. По ее словам, именно подразделение дистанционного надзора возьмет на себя конечную ответственность за оценку финансового положения банков. Усиление персональной ответственности руководителей и сотрудников надзора за конечный результат необходимо, чтобы не было размывания ответственности, считает она.

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