ЦБ обещает усиление персональной ответственности своих сотрудников за банковские крахи

Надзору, возможно, стоит надеть перчатки, чтобы избежать ответственности
Максим Стулов / Ведомости
С 1 марта ЦБ начинает передавать надзорные функции территориальных учреждений в центральный аппарат, заявила в четверг председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Процесс централизации дистанционного надзора завершится до конца 2018 г. По ее словам, именно подразделение дистанционного надзора возьмет на себя конечную ответственность за оценку финансового положения банков. Усиление персональной ответственности руководителей и сотрудников надзора за конечный результат необходимо, чтобы не было размывания ответственности, считает она.