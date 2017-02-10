Банки
Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Базовая лицензия на крупного заемщика

Работающие по упрощенной схеме банки все-таки смогут кредитовать крупных заемщиков

Однако регулятор отказал им в праве инвестировать в низколиквидные ценные бумаги
Послаблений по операциям с ценными бумагами не будет
Послаблений по операциям с ценными бумагами не будет
А.Астахова / Ведомости

Центральный банк пойдет навстречу малым банкам и позволит им кредитовать крупные компании, но ограничит инвестиции только высоколиквидными бумагами из первого котировального списка, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина: «Основной принцип остается: меньше рисков – проще регулирование». ЦБ предусмотрел долгий переходный период: все договоры и кредиты, появившиеся до вступления в силу закона, действуют, обещала она.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике