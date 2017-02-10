Работающие по упрощенной схеме банки все-таки смогут кредитовать крупных заемщиков

Послаблений по операциям с ценными бумагами не будет
А.Астахова / Ведомости
Центральный банк пойдет навстречу малым банкам и позволит им кредитовать крупные компании, но ограничит инвестиции только высоколиквидными бумагами из первого котировального списка, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина: «Основной принцип остается: меньше рисков – проще регулирование». ЦБ предусмотрел долгий переходный период: все договоры и кредиты, появившиеся до вступления в силу закона, действуют, обещала она.