«ВТБ страхование» сдает лицензию на ОСАГО

«ВТБ страхование» решило добровольно отказаться от лицензии на ОСАГО, сообщил представитель компании: портфель по автогражданке страховщик передаст в страховую компанию ВСК. Решение принял гендиректор компании Геннадий Гальперин на основании протокола совета директоров.

ОСАГО не является приоритетным направлением бизнеса для «ВТБ страхования» и компания в последние годы последовательно сокращала присутствие на этом рынке, добавляет представитель страховщика. Теперь же, с учетом «продолжающейся неопределенности на рынке ОСАГО», страховщик решил добровольно отказаться от лицензии на автогражданку.

Сейчас «ВТБ страхование» сконцентрируется на тех направлениях бизнеса, где традиционно лидирует, продолжает представитель компании. На рынке каско «ВТБ страхование» останется, а в целом будет развивать добровольные виды страхования — как корпоративного, так и розничного. По данным ЦБ за 9 месяцев 2016 г., «ВТБ страхование» — лидер по страхованию от несчастных случаев и болезней и страхованию финансовых рисков, а также занимает второе место на рынке по страхованию имущества граждан.

Все клиенты «ВТБ страхования», застрахованные по ОСАГО, до 30 марта должны письменно согласиться на замену страховщика — либо отказаться от нее и прекратить договор страхования досрочно, получив назад часть премии.

В конце 2016 г. ЦБ ограничил лицензию «ВТБ страхования» на ОСАГО в связи с неисполнением предписания и отвел компании два месяца на устранение нарушений. После этого представитель страховщика сообщил, что компания прекращает продажи и продление полисов ОСАГО на территории России.

Ранее предправления «ВТБ 24» Михаил Задорнов рассказал «Ведомостям», что группа ВТБ завершила интеграцию здорового бизнеса страховой группы МСК и «ВТБ страхования». В течение нескольких лет до присоединения МСК несла убытки по ОСАГО из-за судебных выплат и не соблюдала нормативы ЦБ. «После дискуссий с регулятором, поняв, куда двигается рынок, мы сознательно свернули «моторы» и сосредоточились на здоровой части бизнеса — личное, банковское, имущественное страхование, ДМС, перестрахование», — пояснял Задорнов итоги интеграции.