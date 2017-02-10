Рубль вернулся на полтора года назад

Рубль на торгах на Московской бирже в пятницу дорожал: в 16.51 мск за доллар давали 58,4 руб. Последний раз доллар был на этой отметке полтора года назад – 27 июля 2015 г. Правда, потом, в течение пятницы, доллар отыграл падение: в 18.00 мск курс доллара расчетами «завтра» составлял 58,6 руб./$ – это на 0,4 руб. ниже уровня закрытия торгов предыдущего дня.

Евро также подешевел по отношению к рублю: в 16.51 мск курс европейскою валюты расчетами «завтра» составлял 62,1 руб./$ (впервые с 22 июля 2015 г.), однако к 18.00 рубль подешевел к евро на 10 коп. (на 0,6 руб. ниже уровня закрытия торгов предыдущего дня).

«Текущее укрепление рубля связано с достаточно позитивным внешним фоном, который подпитывается на глобальных площадках недавним заявлением Трампа о намерении в короткие сроки анонсировать фискальные стимулы», – говорит главный аналитик «Нордеа банка» Денис Давыдов.

Причины удорожания рубля рыночные, считает экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин: рост цен на нефть и закрытие коротких позиций по рублю локальными участниками рынка. Фьючерсы на Brent с поставкой в апреле на лондонской торговой площадке ICE Futures во второй половине дня торговались на уровне $56,2-56,7 за баррель. В это же время баррель WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговался по $53,8-54.

Возможно, рынок ожидал, что рубль будет слабеть после интервенций ЦБ, предполагает Кузьмин, но на фоне низкого оттока капитала на курсе национальной валюты покупки валюты сильно не сказались: «Вероятно, рынок к концу недели увидел это и решил подождать».

О планируемых интервенциях Минфин предупредил в январе, их размер зависит от цены на нефть Urals: если она выше заложенных в бюджет $40/барр., Минфин покупает валюту, при цене ниже $40/барр. – продает. Его агентом выступает ЦБ. Интервенции Минфина по покупке валюты на внутреннем рынке начались на этой неделе: первые средства (на 6,281 млрд руб., или $106 млн) ЦБ зачислит на счет Федерального казначейства 8 февраля.

Вряд ли рубль останется таким сильным долго, да еще с учетом введенного бюджетного правила, рассуждает Кузьмин, — это возможно либо при постоянном росте нефти в течение года до значений выше $70 за баррель, либо при нулевом оттоке капитала или притоке, что маловероятно, или при снятии санкций. Если ни одно из этих условий не осуществится, с марта курс рубля может начать слабеть, считает он: «При текущих ценах на нефть он мог бы составить 62-64 руб. за доллар в среднем за год». «Нефти не удается развить успех и закрепиться на отметках выше $57 за баррель сорта Brent», – отмечает Давыдов. По его словам, росту нефтяных цен препятствует отсутствие новых драйверов с фундаментальной стороны и «набирающий обороты доллар».

Пока рубль останется сильным: в январе текущий счет был сильным, отток капитала – низким, эти условия сохраняются, продолжает Кузьмин, но уже в марте вырастут выплаты по долгам. «Пока нефть и прочие условия для рубля не продемонстрируют действительных улучшений, отметка 58-59 руб./$ будет пороговой», - считает Давыдов.