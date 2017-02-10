Персональные финансы

Как банки теперь пытаются завлечь граждан в ипотеку

Простым снижением кредитных ставок дело не ограничивается
Не все игроки ипотечного рынка сегодня готовы привлекать заемщиков только низкой ставкой
Не все игроки ипотечного рынка сегодня готовы привлекать заемщиков только низкой ставкой
Е. Разумный / Ведомости

Крупные банки массово снижают ставки ипотечных кредитов на новостройки и готовое жилье.

По данным маркетингового агентства МARСS (проводит мониторинг банковских услуг, в том числе методом тайного покупателя), с начала года по 10 февраля условия ипотеки тем или иным образом улучшили как минимум 12 из 15 крупнейших ипотечных банков.

Среди них банки «Дельтакредит», «Открытие», «Санкт-Петербург», Сбербанк, банки группы ВТБ, Райффайзенбанк, «Абсолют банк», «Уралсиб», Связь-банк, «Возрождение». Снижение ипотечных ставок составляло 0,25–0,75 процентного пункта.

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