Как банки теперь пытаются завлечь граждан в ипотеку

Не все игроки ипотечного рынка сегодня готовы привлекать заемщиков только низкой ставкой

Крупные банки массово снижают ставки ипотечных кредитов на новостройки и готовое жилье.

По данным маркетингового агентства МARСS (проводит мониторинг банковских услуг, в том числе методом тайного покупателя), с начала года по 10 февраля условия ипотеки тем или иным образом улучшили как минимум 12 из 15 крупнейших ипотечных банков.

Среди них банки «Дельтакредит», «Открытие», «Санкт-Петербург», Сбербанк, банки группы ВТБ, Райффайзенбанк, «Абсолют банк», «Уралсиб», Связь-банк, «Возрождение». Снижение ипотечных ставок составляло 0,25–0,75 процентного пункта.