Центробанк хочет отказаться от кредитных рейтингов при формировании котировальных списков

Центробанк намерен исключить параметр кредитного рейтинга для долговых бумаг
М. Стулов / Ведомости
Облигации смогут остаться в первом котировальном списке, несмотря на отсутствие кредитного рейтинга, допустимого с точки зрения совета директоров Центробанка, следует из проекта указания, опубликованного вечером в четверг на сайте регулятора. Центробанк намерен исключить параметр кредитного рейтинга для долговых бумаг: банков, компаний, регионов, биржевых облигаций, облигаций с ипотечным покрытием, концессионных облигаций, а также ипотечных сертификатов участия, говорится в документе. Предполагается, что он вступит в силу в первом полугодии 2017 г.