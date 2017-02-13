Центробанк хочет отказаться от кредитных рейтингов при формировании котировальных списков

Облигации смогут остаться в первом котировальном списке, несмотря на отсутствие кредитного рейтинга, допустимого с точки зрения совета директоров Центробанка, следует из проекта указания, опубликованного вечером в четверг на сайте регулятора. Центробанк намерен исключить параметр кредитного рейтинга для долговых бумаг: банков, компаний, регионов, биржевых облигаций, облигаций с ипотечным покрытием, концессионных облигаций, а также ипотечных сертификатов участия, говорится в документе. Предполагается, что он вступит в силу в первом полугодии 2017 г.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров