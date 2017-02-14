При продаже просроченных кредитов банкирам не придется просить согласия должника

Закон запретил коллекторам общаться с заемщиком, если тот по всем установленным в законе правилам (в письменном виде заказным письмом) отказался вести переговоры
Е. Разумный / Ведомости
Минюст не возражает против передачи персональных данных без согласия должника, если это происходит при продаже или передаче его долга по агентской схеме, следует из письма ведомства в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА; с ним ознакомились «Ведомости»), которая просила разъяснений относительно закона, ограничивающего работу коллекторов. Представитель Минюста подтвердил отправку письма, отказавшись от комментариев.