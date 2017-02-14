Курс доллара опустился ниже 58 рублей

В понедельник на Московской бирже курс доллара расчетами «завтра» был ниже 58 руб. К 13.00 мск доллар опускался до 57,9 руб. – последний раз во столько американская валюта обходилась в июле 2015 г. (см. график). Евро расчетами «завтра» в ходе торгов также дешевел до 61,6 руб., что на 40 коп. меньше по отношению к закрытию торгов в пятницу. К 19.00 за американскую валюту давали 58,09 руб., за евро – 61,67 руб.

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