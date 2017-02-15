Натуральное возмещение в ОСАГО не коснется инвалидов I и II групп

Автовладельцам с инвалидностью будет проще получить выплату по ОСАГО

Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: ОСАГО без комиссии

Депутаты доработали поправки к закону об ОСАГО и определили перечень случаев, когда потерпевшему в ДТП полагается выплата деньгами, а не восстановительный ремонт.