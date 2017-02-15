Страхование
Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: ОСАГО без комиссии

Натуральное возмещение в ОСАГО не коснется инвалидов I и II групп

Эта категория граждан сможет получить денежную выплату
Автовладельцам с инвалидностью будет проще получить выплату по ОСАГО
Автовладельцам с инвалидностью будет проще получить выплату по ОСАГО
Дарья Иванова / ТАСС / Интерпресс

Депутаты доработали поправки к закону об ОСАГО и определили перечень случаев, когда потерпевшему в ДТП полагается выплата деньгами, а не восстановительный ремонт.

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