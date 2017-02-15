Доллар и евро продолжают дешеветь

Евро и доллар дешевеют по отношению к рублю уже пять торговых сессий подряд. Во вторник к 14.14 мск курс евро расчетами «завтра» на Московской бирже опустился ниже 61 руб. – впервые с июня 2015 г. Доллар тоже терял в цене: днем он торговался в диапазоне 57,3–57,7 руб. К 19.00 мск за американскую валюту давали 57,5 руб., что на 50 коп. меньше по отношению к закрытию торгов в понедельник. Евро стоил 60,8 руб. – на 70 коп. меньше закрытия. С начала года доллар потерял 3,5 руб., а европейская валюта – 2,7 руб.

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