Сбербанк и другие банки режут ставки вкладов

В среду Сбербанк снизил ставки вкладов в рублях и сберегательных сертификатов. Изменения коснулись размещений на срок от трех месяцев. Снижение составило 0,05-0,7 процентного пункта в зависимости от суммы и срока вложений.

Теперь максимальная ставка розничного вклада, открытого в отделении Сбербанка, составляет 6,15% годовых , а дистанционно – 6,65%. Обе ставки назначаются при размещении на 6-12 месяцев не менее 2 млн руб.

Для премиальных клиентов условия лучше. «Максимальная действующая ставка для них составляет теперь 7,70% по вкладу «Лидер сохраняй» на срок от шести месяцев до года», - указывает представитель пресс-службы Сбербанка.

Максимальная доходность сберегательных сертификатов Сбербанка снижена с 8,45% до 8,2% (срок – 181-1095 дней, сумма – от 100 млн руб.).

Это первое изменение ставок рублевых вкладов по всей базовой линейке Сбербанка в 2017 г. Однако «Сбер» – далеко не первый крупных банк (из топ-50), снизивший в этом году доходность депозитов в рублях. С начала 2017 г. это сделали как минимум 14 банков, некоторые из них успели снизить рублевые ставки дважды.

Только за первые 10 дней февраля рублевые ставки тем или иным образом уменьшили Райффайзенбанк, Россельхозбанк, «СМП банк», «Ренессанс кредит», «Абсолют банк», банк «Уралсиб». В среднем эти банки снижали ставки на 0,2-0,5 п. п., а в некоторых случаях – на 0,75-1 п. п.

На этой неделе помимо «Сбера» к ним присоединились «Русский стандарт» (снижение – 0,25-0,5 п. п.), УБРиР (0,5 п. п.), Московский кредитный банк (0,25 п. п.).