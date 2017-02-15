Отзыв лицензий спасенных банков мог сэкономить 500 млрд рублей

Большинство из 30 банков, которые проходят сейчас процедуру финансового оздоровления, было бы дешевле лишить лицензии, чем спасать, - к таким выводам пришли аналитики Fitch.

По их оценке, финансовое оздоровление 20 банков оказалось дороже их возможной ликвидации на 0,5 трлн руб. Под стоимостью санации агентство понимает размер госсредств, направленных на поддержку банка (1,1 трлн руб.), а под ценой ликвидации - выплаты застрахованным вкладчикам и утрату депозитов компаний, связанных с государством. Более того, в 19 случаях стоимость спасения была больше, чем все потенциальные выплаты по застрахованным депозитам и списания обязательств перед компаниями, связанными с государством, пишут аналитики рейтингового агентства.

Большинство спасенных банков вряд ли можно рассматривать как системно или регионально значимые - их доля рынка ниже 0,1%. В некоторых случаях ЦБ мог принимать решение о санации банка с учетом рисков для финансовой стабильности (например, в конце 2014 г. и начале 2015 г.), однако лоббирование со стороны крупных кредиторов проблемных банков также могло играть роль при принятии решения. Распространение господдержки на незастрахованных кредиторов создает неравные условия на рынке, а также влечет за собой их высокий аппетит к рискам, отмечает Fitch.

Основная причина банковских крахов - слабое качество активов, масштаб которого обнаруживается, как правило, только после падения банка. Если ЦБ решает банк спасти, он, как правило, восполняет дефицит капитала, предлагая финансирование на условиях ниже рыночных, и ищет инвесторов для рухнувшего банка. Однако процесс выбора санатора не является прозрачным, требования к участию в конкурсе необременительны, а мониторинг после передачи банка слабый, полагает Fitch.

Так, Пробизнесбанк стал санатором Газэнергобанка и «Банка 24.ру» еще в 2008 г., а затем в 2014 г. он выиграл конкурс по санации банка «Солидарность». Но уже в 2015 г. сам Пробизнесбанк лишился лицензии, напоминает Fitch. Новикомбанк в 2015 г. занялся санацией Фондсервисбанка, что потребовало значительной поддержки самого санатора со стороны его акционера - госкорпорации «Ростех». Татфондбанк, чья судьба до сих пор так и не решена ЦБ (банк находится под управлением временной администрации), занимался финансовым оздоровлением «БТА-Казани» (переименован в «Тимер-банк») и банка «Советский». Некоторые другие инвесторы оказались также достаточно слабыми и были заподозрены в передаче токсичных активов на баланс санируемых банков, поскольку последним разрешено нарушать обязательные нормативы ЦБ. А в случае со спасением банка «Уралсиб», инвестором которого стал бизнесмен Владимир Коган, требования к финансированию были соблюдены не в полной мере, поскольку предыдущий мажоритарный акционер Николай Цветков сохранил в банке долю.

ЦБ за реформы

С критикой действующего механизма санации банков неоднократно выступал сам Центробанк. Летом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о том, что механизм финансового оздоровления претерпит кардинальные изменения. Регулятор подготовил законопроект, который предполагает отстранение АСВ от финансового оздоровления банков и переход этого процесса полностью в ведение ЦБ. Частные инвесторы заниматься финансовым оздоровлением банков также не смогут.

Документ предполагает, что ЦБ создаст фонд консолидации (санации) и управляющую компанию (УК), которая, получив акции санируемых банков, будет создавать паевые инвестиционные фонды и продавать их паи ЦБ. Завершив финансовое оздоровление, фонд будет продавать банки, причем не обязательно с прибылью. ЦБ рассчитывал, что новый механизм позволит сэкономить примерно 25-30% средств. Кроме того, поправки предполагают, что АСВ перейдет под контроль ЦБ, который получит большинство в набсовете. Предполагается, что санируемые банки при этом будут докапитализированы сразу же и не получат права нарушать нормативы.

План ЦБ по введению механизма рекапитализации санируемых российских банков за счет взносов капитала будет более эффективным и менее дорогостоящим, чем действующая система дешевых кредитов от регулятора, полагает Fitch. «Мы полагаем, что новый механизм, введение которого ожидается во второй половине этого года, позволит снизить риск, связанный с приобретением санируемых банков слабыми инвесторами с намерением перевести в них свои плохие активы для улучшения собственного финансового положения, что часто влечет за собой дополнительные затраты на санацию для государства», - заключает агентство.