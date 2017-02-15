Мошенники потеряли интерес к краже денег с карт россиян через банкоматы

Доля хищений средств у физлиц через банкоматы снизилась в 2016 г. до 16,5% с 30% годом ранее, об этом говорится в Обзоре несанкционированных переводов денежных средств Банка России за 2016 г. Всего с карт россиян злоумышленники похитили 1,08 млрд руб., годом ранее 1,15 млрд. Из них на хищения через банкоматы пришлось 175 млрд руб. в прошлом году и 311,3 млрд руб. в 2015 г.

«На протяжении двух лет сокращается размер хищений через банкоматы. Эта тенденция связана с тем, что банки теперь не выпускают карты без чипа, а скимминг (кража данных карты при помощи считывающего устройства с целью изготовления дубликата. – «Ведомости») карт с чипом не выгоден злоумышленникам, он слишком дорог. Этот вид мошенничества в ближайшее время точно не получит распространения», ­­- заявил на IX Уральском форуме по информационной безопасности замначальника ГУБиЗИ ЦБ Артем Сычев.

При этом растет количество краж с банковских карт в интернете: с 50% (570 млрд руб.) в 2015 г. до 67% в 2016 г. (714,9 млрд). Причина в том, что для подтверждения такого рода транзакций, когда нет физического носителя в виде карты, подтверждение осуществляется в недоверенной операционной среде, и злоумышленники используют уязвимости для получения доступа к карте, рассказал консультант центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCert) Артем Сударенко.