Банки
Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Банки открывают тайны связи

Банки и операторы хотят обмениваться данными о том, как граждане меняют sim-карты в телефонах

Это связано с ростом мошеннических операций с помощью дубликатов sim-карт
Банкиры стремятся запастись данными о sim-картах, чтобы предотвратить мошенничество
Банкиры стремятся запастись данными о sim-картах, чтобы предотвратить мошенничество
Евгений Разумный / Ведомости

Банки и мобильные операторы разрабатывают механизм, который позволит банкам получать информацию о замене sim-карт их клиентов. «Мы в ближайшее время планируем направить предложения по обмену данными между операторами и банками в Минсвязи. Этот обмен должен будет способствовать предотвращению мошенничества с подменными sim-картами», – сообщил «Ведомостям» в кулуарах IX Уральского форума по информационной безопасности замначальника ГУБиЗИ ЦБ Артем Сычев. Пока доля мошеннических операций с использованием поддельных sim-карт невелика, однако ЦБ беспокоят темпы роста: в 2016 г. они составили 30% в год, подчеркивает он.

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