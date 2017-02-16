Банки и операторы хотят обмениваться данными о том, как граждане меняют sim-карты в телефонах

Банкиры стремятся запастись данными о sim-картах, чтобы предотвратить мошенничество
Евгений Разумный / Ведомости
Банки и мобильные операторы разрабатывают механизм, который позволит банкам получать информацию о замене sim-карт их клиентов. «Мы в ближайшее время планируем направить предложения по обмену данными между операторами и банками в Минсвязи. Этот обмен должен будет способствовать предотвращению мошенничества с подменными sim-картами», – сообщил «Ведомостям» в кулуарах IX Уральского форума по информационной безопасности замначальника ГУБиЗИ ЦБ Артем Сычев. Пока доля мошеннических операций с использованием поддельных sim-карт невелика, однако ЦБ беспокоят темпы роста: в 2016 г. они составили 30% в год, подчеркивает он.