ЦБ предупредил банки об очередном канале для отмывания – через оплату транспортных услуг

Сомнительные операции мельчают, и часть из них рискует не попасть под валютный контроль

Центробанк просит банки внимательнее проверять переводы клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара. Количество таких операций растет непропорционально объему импорта товаров в Россию, а масштабы дают основание предполагать, что их цель – незаконный вывод денежных средств из страны и отмывание преступных доходов, сообщается в письме за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина (опубликовано в «Вестнике Банка России»). Объем таких операций ЦБ не раскрывает.