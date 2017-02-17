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Пенсионным резервам нашли ограничения для деривативов

ЦБ хочет, чтобы УК вкладывались в ликвидные инструменты
Центробанк предлагает ограничить сделки с деривативами и репо для пенсионных резервов, чтобы управляющие вкладывались в более ликвидные инструменты
Центробанк предлагает ограничить сделки с деривативами и репо для пенсионных резервов, чтобы управляющие вкладывались в более ликвидные инструменты
М. Стулов / Ведомости

Центробанк предлагает ограничить инвестирование пенсионных резервов НПФ в производные финансовые инструменты и сделки репо, свидетельствует опубликованный на сайте Центробанка (ЦБ) проект указания.

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