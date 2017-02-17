Банки

SEC без лишнего шума сокращает полномочия своих специалистов по надзору

Вероятно, расследований нарушений Уолл-стрит станет меньше
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сокращает полномочия своих специалистов по надзору
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сокращает полномочия своих специалистов по надзору
SEC

Майкл Пивовар, временный исполняющий обязанности председателя SEC, намерен лишить 20 старших сотрудников надзорного подразделения SEC возможности самостоятельно инициировать проверки в компаниях, сообщают WSJ и Bloomberg со ссылкой на источники. Сейчас у старших сотрудников есть право инициировать расследования, проводить проверки и одобрять некоторые финансовые продукты, не обращаясь за разрешением к Пивовару или остальным комиссарам SEC.

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