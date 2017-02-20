Альфа-банк решил первым вернуть субординированный заем, выданный по программе поддержки банков в 2015 г.

Альфа-банк обратился в Центробанк и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с ходатайством вернуть средства, полученные им в рамках госпрограммы докапитализации банков через ОФЗ, сообщил сам банк. Банк больше не нуждается в субординированном займе для выполнения обязательных нормативов, говорится в его сообщении. Альфа-банк первый среди участников программы решил отказаться от государственного капитала и вернуть его досрочно.

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