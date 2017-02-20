Банкам придется переоценить вложения в инвестиционные фонды

Центробанк меняет подход к оценке рисков для вложений в инвестиционные фонды (ПИФы, ЗПИФы, НПФ, а также в фонды, расположенные за рубежом) при расчете норматива достаточности капитала банков, следует из поправок в инструкцию «Об обязательных нормативах» (139-И, опубликованы для обсуждения). О том, что банкам придется переоценить такие вложения, месяц назад предупреждал зампред ЦБ Василий Поздышев.

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