Банки
Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Капитальное покрытие

Банкам придется переоценить вложения в инвестиционные фонды

Центробанк требует для них большей прозрачности, иначе они будут стоить банкам капитала
ЦБ вводит базельские требования по оценке рисков вложений банков в инвестиционные фонды, которые считает излишне рискованными и непрозрачными
ЦБ вводит базельские требования по оценке рисков вложений банков в инвестиционные фонды, которые считает излишне рискованными и непрозрачными
Е. Разумный / Ведомости

Центробанк меняет подход к оценке рисков для вложений в инвестиционные фонды (ПИФы, ЗПИФы, НПФ, а также в фонды, расположенные за рубежом) при расчете норматива достаточности капитала банков, следует из поправок в инструкцию «Об обязательных нормативах» (139-И, опубликованы для обсуждения). О том, что банкам придется переоценить такие вложения, месяц назад предупреждал зампред ЦБ Василий Поздышев.

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