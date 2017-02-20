Банкам придется переоценить вложения в инвестиционные фонды

ЦБ вводит базельские требования по оценке рисков вложений банков в инвестиционные фонды, которые считает излишне рискованными и непрозрачными
Е. Разумный / Ведомости
Центробанк меняет подход к оценке рисков для вложений в инвестиционные фонды (ПИФы, ЗПИФы, НПФ, а также в фонды, расположенные за рубежом) при расчете норматива достаточности капитала банков, следует из поправок в инструкцию «Об обязательных нормативах» (139-И, опубликованы для обсуждения). О том, что банкам придется переоценить такие вложения, месяц назад предупреждал зампред ЦБ Василий Поздышев.