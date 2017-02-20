Министр экономического развития предрек ослабление рубля

Укрепление рубля не продлится долго, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Для него пока слишком мало причин

Рубль укрепился ненадолго и после некоторого ослабления должен стабилизироваться, заявил министр экономического развития Максим Орешкин после совещания по экономическим вопросам, прошедшего в резиденции Владимира Путина. Укрепление не связано с фундаментальными факторами, считает министр. Он подчеркнул, что никаких специальных действий со стороны властей по отношению к курсу сейчас не требуется.