Рынки
Статья опубликована в № 4266 от 20.02.2017 под заголовком: Власти заговаривают рубль

Министр экономического развития предрек ослабление рубля

Курс сразу отреагировал на заявление Орешкина о том, что рубль укрепился ненадолго
Укрепление рубля не продлится долго, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Для него пока слишком мало причин
Укрепление рубля не продлится долго, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Для него пока слишком мало причин
Е. Разумный / Ведомости

Рубль укрепился ненадолго и после некоторого ослабления должен стабилизироваться, заявил министр экономического развития Максим Орешкин после совещания по экономическим вопросам, прошедшего в резиденции Владимира Путина. Укрепление не связано с фундаментальными факторами, считает министр. Он подчеркнул, что никаких специальных действий со стороны властей по отношению к курсу сейчас не требуется.

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