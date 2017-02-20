Рубль укрепился после падения в пятницу

Рубль укрепился на открытии торгов в понедельник до 58,12 руб./$. К 12.40 мск курс доллара уходил ниже 58 руб. — в этот момент за американскую валюту давали 57,95 руб. Цена закрытия в пятницу составила 58,4 руб. Евро в понедельник укрепился до 61,74 руб. по сравнению с ценой закрытия в пятницу - 61,92 руб. При этом индексы РТС и ММВБ с утра демонстрируют снижение.

В пятницу рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по суверенному рейтингу России (Ba1) с негативного на стабильный, приведя в качестве обоснования восстановление цен на нефть, а также принятую правительством стратегию бюджетной консолидации (изъятие нефтегазовых допдоходов для пополнения суверенных фондов при цене на нефть выше $40 баррель).

«Общий тренд укрепления рубля остается в силе. Сегодня дополнительную поддержку российской валюте оказало улучшение прогноза по рейтингу России со стороны агентства Moody’s. Мы не исключаем, что уже в этом году последует повышение непосредственно рейтинга России», - говорит старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. При этом аналитики «Альпари» не исключают дальнейшего укрепления рубля на этой неделе.

В пятницу министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время курс рубля отскочит вниз, так как фундаментальных предпосылок для его укрепления нет. Однако фундаментальных факторов для ослабления рубля тоже нет, считает аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич. «Словесные интервенции пока не привели к конкретным шагам со стороны государства по ослаблению национальной валюты», - отмечает он. Более того, говорит аналитик, сегодня есть позитив со стороны основного фактора для рубля – динамики рынка энергоносителей, где нефть марки Brent вновь поднялась выше отметки $56.

«Вероятнее всего, поддержанию сильных позиций рубля в настоящее время способствуют подготовка к налоговым выплатам, стабильность на нефтяном рынке, сезонные факторы», - говорит главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. По ее словам, положительная динамика курса рубля в первой половине сегодняшнего дня соответствует позитивной динамике нефтяного рынка: котировки фьючерсов на нефть Brent демонстрировали рост до $56,4 за баррель.

«Основным драйвером роста рубля сегодня является нефть, которая прибавляет около 0,9% в ожидании результатов заседания комиссии ОПЕК по добыче нефти, которое планируется 21-22 февраля», - считают аналитики «БКС экспресс».