Страхование
Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Ремонт подождет мая

Депутаты ускорили введение приоритета ремонта в ОСАГО

Поправки могут вступить в силу уже в мае, но получить возмещение ремонтом автовладельцы смогут не сразу
Воспользоваться преимуществами ремонта весной смогут далеко не все
Воспользоваться преимуществами ремонта весной смогут далеко не все
Д. Гришкин / Ведомости

Депутаты решили не откладывать введение натурального возмещения в ОСАГО. Закон в новой редакции начнет действовать через 30 дней после опубликования, сообщается в последней версии поправок к закону об автогражданской ответственности, которую комитет Госдумы по финансовому рынку обсудит 21 февраля («Ведомости» ознакомились с документом, его содержание подтвердили председатель комитета Анатолий Аксаков и исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев).

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