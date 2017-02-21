Депутаты ускорили введение приоритета ремонта в ОСАГО

Поправки могут вступить в силу уже в мае, но получить возмещение ремонтом автовладельцы смогут не сразу

Депутаты решили не откладывать введение натурального возмещения в ОСАГО. Закон в новой редакции начнет действовать через 30 дней после опубликования, сообщается в последней версии поправок к закону об автогражданской ответственности, которую комитет Госдумы по финансовому рынку обсудит 21 февраля («Ведомости» ознакомились с документом, его содержание подтвердили председатель комитета Анатолий Аксаков и исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев).