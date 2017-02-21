Профучастники
Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Пенсионные фонды хотят поделиться

Лоббисты предлагают ЦБ снизить требования к малым пенсионным фондам

Регулятор, скорее всего, не согласится с этой инициативой
Малым пенсионным фондам (НПФ), которые работают только с пенсионными резервами, могут ограничить инвестирование средств
Малым пенсионным фондам (НПФ), которые работают только с пенсионными резервами, могут ограничить инвестирование средств
Евгений Разумный / Ведомости

Малым пенсионным фондам (НПФ), которые работают только с пенсионными резервами, можно ограничить инвестирование средств в обмен на возможность работать в статусе некоммерческих организаций (НКО) и после 2019 г. Такое предложение сделала отраслевая саморегулируемая организация (СРО) «Ассоциация НПФ» (АНПФ), свидетельствуют данные решения совета АНПФ (с ним ознакомились «Ведомости»).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике