Лоббисты предлагают ЦБ снизить требования к малым пенсионным фондам

Малым пенсионным фондам (НПФ), которые работают только с пенсионными резервами, могут ограничить инвестирование средств

Регулятор, скорее всего, не согласится с этой инициативой

Малым пенсионным фондам (НПФ), которые работают только с пенсионными резервами, можно ограничить инвестирование средств в обмен на возможность работать в статусе некоммерческих организаций (НКО) и после 2019 г. Такое предложение сделала отраслевая саморегулируемая организация (СРО) «Ассоциация НПФ» (АНПФ), свидетельствуют данные решения совета АНПФ (с ним ознакомились «Ведомости»).