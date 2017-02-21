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Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: IT-сервис от Сбербанка

«Сбербанк-сервис» может начать работать для сторонних клиентов

Сбербанк ищет партнеров для своей «дочки», обслуживающей IT-инфраструктуру
Вывод «Сберсервиса» на открытый рынок начальник управления по развитию сетей самообслуживания Альфа-банка Максим Дарешин называет абсолютно логичным шагом
Вывод «Сберсервиса» на открытый рынок начальник управления по развитию сетей самообслуживания Альфа-банка Максим Дарешин называет абсолютно логичным шагом
А. Махонин / Ведомости

О том, что компания «Сбербанк-сервис» («Сберсервис») может заняться обслуживанием сторонних компаний, «Ведомостям» сообщили руководитель и владелец двух российских IT-компаний, знающие об этом от менеджеров Сбербанка, а также руководитель одного из IT-партнеров Сбербанка. Для этого госбанк ищет в «Сберсервис» новых акционеров, рассказывают источники «Ведомостей». Сейчас параметры возможной сделки, равно как и стратегия работы компании на открытом рынке, неизвестны, но с этими параметрами Сбербанк может определиться в начале марта этого года, знают два собеседника «Ведомостей». Они говорят, что переговоры о возможном партнерстве Сбербанк вел с американской корпорацией IBM, но итог этих переговоров им неизвестен.

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