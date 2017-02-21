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Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Три года за невнимательность

Половина финансовых аудиторов может уйти с рынка

Центробанк не хочет включать в свои реестры тех, кто в течение трех лет заверил отчетность, оказавшуюся недостоверной
Аудиторы, не вошедшие в реестр, не смогут продолжать аудировать организации, подконтрольные ЦБ
Аудиторы, не вошедшие в реестр, не смогут продолжать аудировать организации, подконтрольные ЦБ
Е. Ширинкина / Ведомости

Аудиторские компании, которые в течение последних трех лет заверяли недостоверную отчетность банков, могут не попасть в реестры ЦБ, рассказали «Ведомостям» три человека, изучивших законопроект, направленный Центробанком на согласование в Минфин. ЦБ не хочет включать в реестр (по сути, допускать на рынок) компании и их сотрудников, не заметивших невыполнение установленных ЦБ нормативов и требований к внутреннему контролю и управлению рисками, в том числе если они становятся основанием для принятия санации или отзыва лицензии банков либо приостановки деятельности других поднадзорных ЦБ организаций.

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