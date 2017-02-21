Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Три года за невнимательность

Половина финансовых аудиторов может уйти с рынка

Центробанк не хочет включать в свои реестры тех, кто в течение трех лет заверил отчетность, оказавшуюся недостоверной

Ольга Адамчук

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