Банки
Статья опубликована в № 4267 от 21.02.2017 под заголовком: Вторая попытка

Временная администрация вновь пришла в банк «Советский»

Вслед за Татфондбанком, который в прошлом году стал его санатором
Санация пока не помогает
Санация пока не помогает
Евгений Егоров / Ведомости

Центральный банк 20 февраля назначил временную администрацию в банк «Советский». Ее функции возложены на АСВ, полномочия органов управления «Советского» и акционеров приостановлены.

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